حلّ الفنان حسين فهمي ضيفاً على برنامج "أنا وأنا" الذي تقدّمه سمر يسري، تحدث خلاله عن علاقاته بالنساء، فقال إن حياته حافلة بالنساء وان اطول فترة قضاها من دون امرأة كانت ربع ساعة،لأنّه لا يستطيع أن يعيش من دون وجود امرأة في حياته وأنه يجب أن يُحِب ويُحَب، وهو يعيش حالياً قصة حب قد تنتهي بالزواج.



وصرّح فهمي خلال اللقاء أنّه تعرض مرات كثيرة لتحرش واضح وصريح، وروى حادثة تحرّش حصلت له عندما كان داخل مصعد كله نساء، وقمن بالتحرش به بكل الوسائل الممكنة والمتوقعة وطلب الامن لانقاذه في وقت لم ترض النساء إفلاته. وقال انه كان دائما يتعرض "للمعاكسة " حتى قبل ان يصبح نجماً.