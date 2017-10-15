أثارت النجمة غادة عبد الرازق الكثير من علامات الإستفهام بسبب حرصها الفترة الأخيرة على نشر صور رومانسية تجمع بين ابنتها روتانا القزاز وزوجها، إضافة لنشر صور أخرى لزوج ابنتها بمفرده، والتي تتبعها بتعليق تؤكد فيه حبها له وأنها تعتبره بمثابة ابنها.

يأتى تصرف غادة هذا لتنفي ما تردد خلال الفترة الماضية عن توتر العلاقات بينها وبين زوج ابنتها، والذى تسبب بدوره فى انفصال ابنتها عنه، ولذلك حرصت على أن تنفي ذلك بطريقتها الخاصة عن طريق نشر مجموعة من الصور للثنائي عبر حسابها تبرز من خلالها العلاقة الطيبة التى تجمعهما، وأن ما يتردد لا أساس له من الصحة.