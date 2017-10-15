شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور متابعيها بصورة طريفة جمعتها بزوجها، فريد رحمة، خلال محاولتها التقاط صورة سيلفي لنفسها في مرآة مصعد.

زوج سيرين فاجأها في المرآة خلال محاولتها التقاط الصورة، فما كان منها سوى تسجيل هذه اللحظة الطريفة، حيث نشرت الصورة، التي يظهر فيها فريد بشكل غير واضح، معلقة عليها: «حياتي ليش اخد دور الشبح، نقزلي قلبي».

من ناحية أخرى، صرحت سيرين بأنها تختار حاليا بين مسلسلين خليجي ولبناني، في الوقت الذي لم تكشف عن أي تفاصيل حولهما، ولفتت إلى أن أحدهما 60 حلقة ومن المقرر عرضه خارج رمضان، والآخر 30 حلقة، ومن المنتظر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يذكر أن سيرين عبدالنور تزوجت من رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة بعد قصة حب طويلة عام 2007، وقد أنجبت سيرين ابنتها الوحيدة منه «تاليا» يونيو 2011.