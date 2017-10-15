وجه الملحن القدير حلمي بكر نصائحه إلى مجموعة من المطربين، خلال حلوله ضيفا على احد البرامج التلفزيونية، وقال لشيرين عبدالوهاب: «يجب ألا تتكلمي كثيرا»، أما لآمال ماهر فقال إن عليها أن تكمل الغناء وتكثر منه، ولاليسا: «اخرجي من الاستديو، لأن أعظم ما تقدمه هو داخله، وعلى الهواء يختفي منه جزء كبير».

وعن محمد حماقي، قال بكر: «مطرب ممتاز ومنذ غنى لأبوظبي أنا احييه»، وأكمل نصائحه، وقال لأحمد عدوية: «اذا أردت أن تغني مرة أخرى فاعتمد على ألحان جديدة»، وعن سميرة سعيد، أجاب: «مطربة تايهة تقول ايه ولا ايه ولا ايه، ويجب أن يظل الجمهور معها»، ووجه كلاما قاسيا للمطربة داليا حسن المشهورة بـ «مغنية المرجيحة»، حيث قال بكر: «تركب المرجيحة ويرموها من البلكونة».