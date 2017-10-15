بعد نجاح أغنيتها التي طرحتها أخيرا باللهجة المغربية للمرة الأولى والتي حملت عنوان «الدنيا ماسيباش»، قررت الفنانة شذى حسون تقديم أغنيات بلهجة مختلفة خلال الفترة المقبلة، حيث ستطرح أغنية باللهجة اللبنانية قريبا، وتفكر أيضا في تقديم أغنية أخرى باللهجة المصرية خلال العام المقبل بعد تقديم ألبومها العراقي الجديد.

إلى ذلك، تصور شذى حاليا كليبها لأغنية «الدنيا ماسيباش» من إنتاج «روتانا» ويجري تصويره في بيروت مع المخرج حسن غدار.

وطرحت شذى برومو الكليب عبر صفحتها الخاصة على «انستغرام»، حيث انهالت التعليقات من جمهورها إعجابا بـ «اللوك» الذي ظهرت به خلال الكليب، خاصة أنها بدت كأنها خسرت الكثير من وزنها لاتباعها نظاما غذائيا صحيا، وممارسة الرياضة بانتظام وفقا لتعليمات مخرج الكليب حسن غدار لتظهر باللون المناسب لفكرة العمل.

وستظهر شذى خلاله بـ «لوك» سيفاجئ الجمهور، ويجمعها غدار في أحد المشاهد بنمر ضمن قصة الكليب وهو المشهد الذي جعلها تشعر برعب وقلق شديد قبل تصويره.