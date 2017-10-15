تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سبب توقفها عن نشر صور لابنها «جايدن»، حيث أشارت الى أن السبب يعود إلى طلب عائلة زوجها وعائلتها التوقف عن نشر صور له، ولذلك خففت نشر الصور، مضيفة أنها كانت تقوم بذلك لأنها كانت قد وعدت جمهورها بأنها ستريهم ابنها وفعلا فعلت.

وجاء حديث ميريام هذا خلال مقطع فيديو من لقاء لها مع برنامج «ET بالعربي» تداوله رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي.

من ناحية أخرى، ذكرت تقارير صحافية ان الفنانة البحرينية حنان رضا اتهمت ميريام بطريقة غير مباشرة بتقليد الفنانة العالمية بيونسيه، وذلك بعد أن وجهت إليها تهمة تقليد ميريام، بعد أن صبغت شعرها وأطلت بـ «لوك» الجدايل الذي سبق أن اعتمدته ميريام خلال الفترة الأخيرة وتحديدا عندما طرحت كليب «شوف حالك علي»، ووفق التقارير فقد قالت حنان مدافعة عن نفسها: أنا لم أقلد ميريام فارس بل قلدت بيونسيه التي أطلت بهذا اللوك منذ نحو عام تقريبا مع إصدار أغنيتها «Formation».

يشار إلى أن الفنانة ميريام فارس تزوجت في العام 2014 من رجل الأعمال الأميركي اللبناني داني ميتري ولديهما طفل اسمه «جايدن»، أما آخر أعمالها الفنية فكان كليب «شوف حالك علي» والأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي وألحان يحيى الحسن، والكليب إخراج شريف ترحيني، وهي الآن بصدد التحضير لعمل جديد مع الملحن والموزع الموسيقي ولـــيــد المسيح.