نشرت صحيفة "الدستور" المصرية تقريراً مفصلاً عن المنزل الذي اشتراه الفنان المصري عمرو دياب في منطقة "جاردن سيتي".

وأعلنت الصحيفة أنّ دياب اشترى المنزل، الذي سيكون العش الزوجي له ولدينا الشربيني، بقيمة 6 مليون جنيه.

وتقع الشقة في الطابق الأول، من المبنى المؤلف من 3 طوابق، وتبلغ مساحتها 500 متر.

وأشارت الصحيفة الى أنّ عمرو كان ينوي شراء الشقة في الطابق الأرضي، لكنّه واجه مشاكل مع شركة للتأمين، قبل أن يبدي صاحب الشقة في الطابق الأول رغبته ببيعها، لتتمّ الصفقة بـ 3 مليون جنيه.

وكشفت "الدستور" أنّ "الهضبة" ذهب الى المبنى ليتفاجأ بطلب صاحب الشقة، بمبلغ آخر وضخم، فقرّر التراجع عن الشراء، قبل تدخّل الفنان خالد سليم، والذي يقطن في الطابق الثاني، فيتّفق الطرفان على مبلغ 6 مليون جنيه.