أقيم مساء أمس عزاء المخرج المصري محمد راضي بمسجد عمر مكرم بالقاهرة. وكان لافتاً الحضور الضئيل للفنانين والفنانات.

تلقى العزاء نجله المخرج إيهاب راضي وحضر من الفنانين كل من دنيا عبد العزيز وسامح الصريطي ودلال عبد العزيز وحسن عيد ومجدي كامل والمنتج مدحت العدل والسينارست بشير الديك والكاتب مصطفى محرم ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقاً المهندس أسامة الشيخ وخالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية والناقد طارق الشناوي ونقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي والمخرجون علي عبد الخالق وهاني خليفة وعمر عبد العزيز.

وكان المخرج محمد راضي قد توفي يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز الـ 77 عاما بعد صراع مع المرض.