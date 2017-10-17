هاجمت الفنانة شمس، الأتراك بطريقتها الخاصة، بعد إن كانت أوضحت إن "احداهن" حظرتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبل ان "تمسح الأرض فيها"!



وغرّدت شمس عبر حسابها الرسمي على" تويتر": "في وحدة غلطت علي وبلكتني، شينة وقوية عين، أصبري أمسح فيك الأرض عالأقل".



وقالت في تغريدة أخرى: "ترى مشهورين بعدم استخدام مزيل الرائحة وياكلون ثوم وبصل ولحوم واجد اتمنى تفكرون في الموضوع عدل”، مضيفة وسم (هاشتاغ): "#نريد_الزواج_من_الاتراك".

ترى مشهورين بعدم استخدام مزيل الرائحة وياكلون ثوم وبصل ولحوم واجد اتمنى تفكرون في الموضوع عدل #نريد_الزواج_من_الاتراك