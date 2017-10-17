ردت المذيعة عفاف الغربي مقدمة برنامج "اللمة وما فما” على إذاعة شمس اف ام" على تأخر الفنانة اللبنانية فيفيان مراد على موعد حضورها لقاء على الهواء مباشرة، بطردها بحسن لباقة! وفي التفاصيل، قالت الغربي موجهة كلامها لمراد “من لا يحترمنا لا يحترم جمهوره ونحن نرحب الفنانين العرب المحترمين لمواعيدهم”.



وردت المغنية اللبنانية مؤكدةً انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير ومن تتحمله هي مديرة أعمالها، وأنها لم تكن "جالسة واضعة رجل على رجل".

وطلبت الغربي من مراد المغادرة لان الوقت انتهى فردت الأخيرة بالقول "كلك ذوق للاتيان بي من اجل اسماعي هاتين الكلمتين".