خلود أبوالمجد

في أجواء من الضحك والمرح داخل استديو تصوير برنامج «تعشب شاي» كانت «الأنباء» حاضرة لتصوير إحدى الحلقات التي امتلأت بالمزاح حتى قبل بداية التسجيل، حيث جلست الفنانة غادة عادل برفقة ضيوفها في غرفتها ومعها مخرج البرنامج مجدي الهواري لتملأ الأجواء بالمرح وكأنها طفلة تنشر السعادة بين الحضور، ويساعدها في ذلك ضيوفها المتعددون، فهي في اليوم المقرر للتصوير يعمل الإعداد المتمثل في رئيس التحرير إياد صالح على تحضير حلقتين، محاولين استثمار عدم انشغال غادة والضيوف خلال تلك الفترة بتصوير أعمال تلفزيونية أو سينمائية.



وفي سؤال لغادة عادل حول تجربتها في تقديم البرامج قالت: تجربة ممتعة أشعر بأنها تجدد طاقتي وكأنني في زيارة لأصدقائي في منازلهم، وأتعرف على الجوانب المرحة الأخرى في حياتهم والتي لا يراها الجمهور، فتكون فرصة من خلال البرنامج أن يشاهدهم الناس وهم على طبيعتهم من خلال الألعاب التي يشاركون فيها، ونقدمها لهم في البرنامج.

وأضافت: أعتقد أن الجمهور بعد كل العناء الذي يتكبده طوال يومه في العمل، يبحث دائما عن الجانب الترفيهي الذي يساعده على الاسترخاء، ونحن من خلال «تعشب شاي» نعمل على أن نكون تلك الوجبة الخفيفة التي تقدم له، صحيح أن التصوير في بعض الأحيان يستغرق عددا طويلا من الساعات مثله مثل الدراما، لكن العمل في البرامج أقل إجهادا وليس به عبء كبير، فبين الحلقات يكون هناك فترات للراحة، والأجواء العائلية المتوافرة بين فريق العمل تساهم في تخفيف ضغط العمل وجعلها تمر دون الشعور بطولها.

وعن تعاونها مع زوجها في الإخراج قالت: مجدي كمخرج يحرص على عمله، وسبق ان تعاونا في الكثير من الأعمال السينمائية، وهو أكثر من يحرص على ظهوري بالشكل المناسب واللائق، والذي أحبني من خلاله الجمهور، لذا حققنا نجاحات كثيرة معا، وساهم في هذا تفهم وإدراك شركة الإنتاج لطبيعة الفكرة التي نقدمها والتي تهدف في الأساس للترفيه، فتم توفير كافة متطلبات نجاح البرنامج بسخاء من قبل شركة «ليوميديا» المسؤولة عن الإنتاج، وهذا النجاح جعل الكثير من الفنانين من أصدقائي يقبلون التواجد ويحلون ضيوفا في «تعشب شاي» من مصر والعالم العربي.

أما عن تواجدها القليل في الأعمال الدرامية فقالت: بطبعي أحب التواجد في المكان والتوقيت المناسب فقط، فلا يهمني عدد ما أقدمه طوال العام أو عدد المشاهد في المسلسل أو الفيلم الذي أشارك فيه، بقدر اهتمامي بأن يكون ذا أهمية ومؤثرا في الأحداث، لذا أفضل البطولات الجماعية في كل ما أقدمه.



وحول جديدها أكدت غادة عادل أنها مازالت في مرحلة القراءة لتستعد لبدء التصوير لأحد الأعمال الرمضانية.

أما المنتج عمرو كمال والذي وجه الدعوة لـ «الأنباء» مرحبا، فقال: غادة عادل نجمة محبوبة عند الجميع، فهي تحمل مزيجا من الطفولة والتلقائية تناسب مع فكرة البرنامج القائمة على دمج الحوار الفني مع الألعاب، والتي تظهر جوانب مختلفة من النجوم الذين يحلون ضيوفا عليها، ويميزها أنها ترتبط مع الجميع بعلاقات طيبة، ما ساهم بسهولة حضور هذا الكم الكبير من النجوم في «تعشب شاي»، وهو الأمر الذي أوصلنا لإنتاج الموسم الثاني من البرنامج، والذي تم التخطيط لحلقاته وضيوفه منذ الانتهاء من الموسم الأول قبل شهر رمضان الماضي.



هذا واستضافت الفنانة غادة عادل في حلقة أمس كلا من المطرب دياب والفنانة شيماء سيف، وتدور فكرة الحلقة حول مصطلح «ابن البلد» و«بنت البلد»، حيث تحدثت غادة مع دياب وشيماء عن ولاد البلد وسألتهما عن طفولتهما وعادات وتقاليد المناطق التي نشآ فيها، وعن طفولتهما وكيف عاشاها، إلى جانب العديد من التفاصيل الأخرى المرتبطة بنشأتهما.

وفي الفقرة الأخيرة من البرنامج استضافت غادة عادل الطفلة ريم محسن صاحبة التسعة أعوام والتي تعزف على الطبل منذ أربع سنوات، وقدمت عدة حفلات ناجحة حققت من خلالها شهرة كبيرة لفتت الأنظار إلى موهبتها في هذا المجال.