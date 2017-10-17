بالتزامن مع بدء عرض مسلسل «الطوفان» على شاشة قناة خاصة، فرض المخرج خيري بشارة حالة طوارئ في لوكيشن تصوير المسلسل، للانتهاء من تصوير المشاهد المتبقية خلال 10 أيام على أقصى تقدير، وقال بشارة: لم يتبق لي سوى بعض المشاهد الداخلية وأعلن انتهاء التصوير، ولكن مع بدء عرض المسلسل بات لزاما علينا الانتهاء من العمل خلال 10 أيام على الأكثر، لافتا إلى أن أجواء التعاون والود تسود أسرة المسلسل منذ بدء التصوير.

ويتوقع بشارة نجاح العمل جماهيريا، لكونه يناقش قضية القيم والمبادئ التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع في الثراء، بأي طريقة حتى إذا تحقق ذلك على حساب الأخلاق، والطمع وتأثيره على النفس البشرية حتى تتخلى عن كل مبادئها من أجل الحصول على الأموال.

و«الطوفان» بطولة: عبير صبري، وفاء عامر، ماجد المصري، أحمد زاهر، روجينا، أيتن عامر، محمد عادل، إيهاب فهمي، فتحي عبدالوهاب، رامي وحيد، نجلاء بدر، سيد رجب، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف بشير الديك، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج خيري بشارة.