أبدت الفنانة السورية ليليا الأطرش انزعاجها من الأخبار الملفقة التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تلك التي تتناول أعراض الفنانين وحياتهم.

وجاء استياء ليليا بعدما نشرت صفحات على موقع «فيسبوك» خبرا مزيفا تقول فيه «إن ليليا أكدت أنها ستخلع ملابسها في حال تقررت إعادة مباراة سورية واستراليا بكرة القدم»، وقالت ليليا، في تصريحات صحافية لها: «من المعيب نشر هكذا أخبار، والتي تهدف للإساءة الشخصية لي، ولا يمكن بأي شكل أن تصدر عني»، مؤكدة أنها لم تدل بأي تصريح أو حديث من هذا القبيل، وأن أخلاقها وتربيتها وقناعاتها لا تسمح لها بمجرد التفكير بهذه الطريقة.

من جهة أخرى تستعد ليليا لتجسيد أحد أدوار البطولة في مسلسل «وهم» للكاتب سليمان عبدالعزيز والمخرج محمد وقاف وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي، والذي سيعرض في رمضان 2018.

وكانت ليليا قد شاركت الموسم الماضي ببطولة المسلسل التاريخي «السلطان والشاه»، بينما ابتعدت عن أداء شخصيتها الشهيرة «لطفية» في الجزأين الأخيرين من مسلسل «باب الحارة»، بعدما رأى فريق العمل أنه لا يمكن التنسيق بين وقت تصوير العمل وتصوير مسلسل «السلطان والشاه»، وهو ما أدى إلى استبدالها بممثلة أخرى.