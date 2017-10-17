تصور حاليا النجمة السورية سلاف فواخرجي مشاهدها ضمن أحداث المسلسل الدرامي الجديد «هوا أصفر» الذي تتشارك بطولته مع الممثل اللبناني يوسف الخال في أول تعاون درامي يجمعهما، وكشفت فواخرجي، في تصريحات لها، أنها تجمعها علاقة حب بينها، وهي تجسد شخصية «شغف»، وبين الخال الذي يجسد شخصية «كريم» ضمن أحداث العمل، ولكن علاقة حب من نوع خاص تشهد الكثير من ساعات الحزن والألم والبكاء، وكلها كانت مشاعر حقيقية عاشتها بطلة المسلسل بالإضافة إلى مشاهد الضرب التي جمعتها بكريم ضمن الأحداث والتي لم تستطع التخلص من آثارها لفترات طويلة بعد تصوير هذه النوعية من المشاهد.

وأضافت سلاف أن أكثر ما جذبها لتقديم شخصية «شغف» أنها تجسد مشاعر المرأة بكل ما تحمله من لحظات انكسار وضعف وقوة وحزن وألم وانتصار وفيها تمرد على العنف والظلم الذي تمر به في حياتها، وهو ما يفسر سبب اختيارها لتغيير لون شعرها ليتناسب مع مراحل تطور شغف في أحداث المسلسل.