قد تعتقد أن المغنية البريطانية المليونيرة تايلور سويفت لا تتناول وجباتها إلا في أفخم المطاعم وأرقاها، إلا أن الشابة البالغة من العمر 27 عاما شوهدت وهي تصور مشاهد من أحدث أغانيها في متجر للكباب الحلال شمالي لندن.

وقامت سويفت بجولة تصوير لإحدى أغانيها في ألبومها الجديد المقرر إطلاقه الشهر المقبل، وشملت رحلة إلى مطعم كنتيش ديلايت، وهو محل كباب في مدينة كنتيش شمالي العاصمة البريطانية.

وشملت جولة التصوير أيضا بعض أبرز معالم لندن، من بينها رحلة ليلة في الحافلة الليلية حول بيكاديللي وساحة ترافلغار وجسر الألفية، وفق ما ذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية الاثنين.

وقال مصدر مقرب من سويفت للصحيفة: "إنه من البديهي أن ترتاد هذه الأماكن العادية وغير المتوقعة. إنها تريد أن تظهر للناس أنها مجرد فتاة عادية".

وصور فريق العمل مشاهد الأغنية الجديدة بين الساعة 9 مساء و6 صباحا. وشارك في هذا العمل أكثر من 60 شخصا، حيث تستعد سويفت لإطلاق ألبومها السادس الشهر المقبل.