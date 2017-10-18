تعرضت الفنانة المصرية ريم البارودي لهجوم عنيف، بعدما نشرت صورة عبر حسابها الخاص على "إنستغرام"، خلال تواجدها في أحد المطاعم في باريس، وأمامها علبة السجائر الخاصة بها.

ورغم أن ريم صرحت أكثر من مرة أنها اعتادت على التدخين منذ سنوات، لكن يبدو أن البعض لا يعلم بهذا الأمر، ولذلك تعرضت لهجوم عنيف من قبل بعض متابعيها.

وانقسمت التعليقات بين من اعتبر انه أمر بسيط وطبيعي، فهي شخص يحق له التدخين كأي شخص آخر، والتدخين ليس له أي علاقة بالأخلاق، وبين من رفض الأمر وطالبها بإخفاء علبة السجائر من الصورة، على اعتبار أنها يجب أن تكون قدوة للفتيات.