بعد انتشار شائعة خطوبتها من الفنان أحمد فريد، خرجت النجمة منة فضالي عن صمتها لتنفي هذه الشائعة، مؤكدة أن فريد مجرد أخ ليس أكثر.

وكتبت فضالي في صفحتها الخاصة على «تويتر»: «يا جماعة أنا لا مخطوبة ولا أي كلام من الهري ده، وأحمد فريد أخويا مش أكتر ارحموني شكرا.. إشاعات إشاعات».

يذكر أن منة فضالي تشارك في مسلسل «أفراح إبليس 2»، بطولة جمال سليمان، محمود عبد المغني، صابرين، أحمد صفوت، كمال أبو رية، عمرو صحصاح، محمد الصاوي، عبدالله مشرف، عفاف رشاد، تامر ضيائي، نادية رشاد، ضياء الميرغني، ماجد الشريف، هنادي هاني مهنى، المسلسل للكاتب مجدي صابر، من إنتاج لؤي عبدالله، وإخراج أحمد خالد أمين.