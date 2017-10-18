تعاقد النجوم خالد سليم، حنان مطاوع، يسرا اللوزي، وليد فواز، أحمد صفوت وأحمد صيام، على بطولة مسلسل جديد سيعرض خارج منافسات دراما رمضان 2018، يحمل اسم «خيانة عظمى»، ومن المنتظر أن ينضم إليهم 30 نجما سيتم اختيارهم خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ التصوير مطلع نوفمبر المقبل.

والمسلسل من تأليف عبدالله حسن، أمين جمال ومحمد محرز، وإخراج أحمد حسن، في أولى تجاربه في الإخراج، وتدور الأحداث في 45 حلقة، في إطار من الأكشن، ومن المقرر أن يعرض خلال يناير المقبل على شاشة «CBC»، واتفقت يسرا اللوزي على البدء بتصوير مشاهدها عقب الانتهاء من تصوير دورها في مسلسل «عائلة الحاج نعمان» أمام النجم تيم حسن.