بين مسلسل «الزعيم» عادل امام ومسلسل نجله محمد، جدل كبير مع إعلان الثنائي بأن رامي إمام هو مخرج عمليهما، فيما تأكد أن رامي سيتعاون مع والده بعكس ما كتب عن أن عادل قرر التعاون مع مخرج آخر وفريق عمل جديد خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال عادل إمام، في تصريحات صحافية له، انه بالفعل يتعاون مع رامي في مسلسله الجديد وأن هناك تعاونا بين محمد ورامي لكن في فيلم محمد الجديد والذي سيبدأ تصويره قريبا، وتابع بأن مسلسله سيبدأ تصويره يناير المقبل، سائلا: «لم أفهم أين المشكلة؟!».

وأكد «الزعيم» أن البعض يختلق الخلافات بينه وبين أسرته من باب الشائعات، مشيرا إلى أنه استقر بالفعل على عمل لدراما 2018 لكنه يفضل عدم الحديث عن القصة لكون الأمر لايزال في بداية تحضيراته، والعمل كوميدي اجتماعي، لكن القصة جديدة ومختلفة وستحمل مفاجآت، بحسب تعبيره.

وعن فريق العمل، أوضح أنه حتى الآن لم يجر اختيار أحد، فالمسألة مسألة ترشيح ولكن بكل تأكيد سيكون هناك وجوه جديدة كما اعتاد في أعماله طوال السنوات الماضية، فهو يحب كثيرا العمل مع الشباب وإعطاءهم المساحة للبروز والتطوير.

وعما قيل عن زواج ابنه محمد من فتاة من خارج الوسط الفني، رد: «مفيش الكلام دا»، وتابع: «في حال زواج ابني فسيكون الجمهور على علم بكل تأكيد ولكن الكلام لا أساس له من الصحة»، مبديا فخره بخطوات نجله محمد الفنية والأعمال التي يقدمها.