تقوم بعض الفنانات قبل خوض غمار أعمالهن الفنية الجديدة بنشر صور لهن يظهرن فيها بإطلالات مختلفة وعلى غير المعتاد من خلال تغيير تسريحة الشعر وإظهار ما لديهن من أنوثة وأناقة وجمال.

فقد جذبت إلهام شاهين الأنظار في آخر ظهور لها، حيث نشرت صورة ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، وبدت بتسريحة شعر قصيرة ومموجة، مرتدية فستانا أسود اللون، وزينت عنقها بعقد ماسي راق وفخم. وانهالت التعليقات على صورة شاهين من قبل الكثير من المتابعين بين معجب بهذا التغيير وغير راض عن إطلالتها التي جعلتها تبدو على غير عادتها.

وتجهز إلهام شاهين حاليا لعمل درامي جديد ستخوض به الموسم الرمضاني وتقول إنه مختلف عما قدمته من قبل، مشيرة إلى انتهاء كتابة حلقاته، وقد بدأت في عقد جلسات عمل للاستقرار على مخرج العمل والأبطال المشاركين والتفاصيل اللازمة.

ومن جانبها، لفتت ياسمين صبري الأنظار إليها بعد نشرها صور أحدث جلسة تصوير خضعت لها، فظهرت بإطلالة جذابة بفستان أسود اللون أظهر أنوثتها وأناقتها، وقد نالت الصور إعجاب جمهورها.

وتستعد ياسمين لفيلم «شمس وقمر» مع محمد إمام، تأليف محمد ناير، ومن المقرر بدء تصويره ديسمبر المقبل، كما تعاقدت على بطولة مسلسل جديد للعرض في شهر رمضان المقبل والمأخوذ من فومات إسباني، ويكتب له السيناريو والحوار ورشة السيناريست تامر حبيب.