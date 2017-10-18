قــــررت النيابـــة العسكرية المصرية حبس المطرب رامي صبري 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه حول اتهامه بتزوير شهادة أداء الخدمة العسكرية.

وكانت قوات الأمن المصرية قد ألقت، صباح الجمعة الماضية، القبض على صبري في منطقة المعادي بتهمة التهرب من أداء الخدمة العسكرية.

وتلقى جمهوره صدمة كبيرة بعد أن تم إعلان القبض عليه، حيث جاء الأمر بشكل مفاجئ ودون أي مقدمات، لكن يبدو أن هناك تفاصيل توحي بأن الأمر لم يكن وليد اللحظة، وإنما كانت هناك مقدمات تشير إليه.

من جهتها، كشفت نقابة الموسيقيين في مصر على لسان مستشارها الإعلامي طارق مرتضى، كواليس ما حدث، وأكد مرتضى أن النقابة تلقت شكوى من أحد أعضاء الجمعية العمومية تفيد بأن رامي صبري متهرب من أداء الخدمة العسكرية، وهو ما دفع مسؤولي النقابة لمراجعة الأمر مع السجلات، للتعرف على صحة موقفه.

وأكدت السجلات صحة موقف المطرب المصري، قبل أن يتم القبض عليه، حيث تبين أن هناك شكوكا حول شهادة صبري التي توضح موقفه من التجنيد، وهو ما تسبب في إلقاء القبض عليه.