اختار القيّمون على معرض "ميبكوم MIPCOM" سوق المُحتوى الترفيهيّ الذي يُقام سنوياً في مدينة كان الفرنسيّة، مُناقشة العناصر الرئيسيّة التي ساهمت في نجاح مُسلسل "الهيبة" والحالة الشعبيّة التي فرضها هذا العمل على نطاق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأفاد بيان للشركة المنتجة وزع أمس تحت عنوان Al Hayba Successful Content From MENA بأنه عُقدت جلسة حوار ضمن المعرض بمُشاركة المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح ميديا" المُنتجة للعمل وفادي إسماعيل المدير العام لشركة O3 للإنتاج التابعة لمجموعة أم بي سي، ومدير البرامج ومُدير القناة في أم تي في جوزيف الحُسيني، وبحضور نقّاد وموزّعين ومُنتجين عالميّين.

وأعرب المُنتج صادق الصبّاح عن فخره باختيار مُسلسل "الهيبة" كـ "قصّة نجاح" تستحقّ التحليل في هذا المعرض العالميّ. وتابع أنّ الدراما العربيّة اليوم دخلت مرحلة الريادة في الأسواق العربيّة مُقارنة مع السنوات الماضية حيث كانت الدراما التركيّة وقبلها اللاتينيّة مُسيطرة.

وعُرض تحقيق خاص بالمُسلسل "نقل أصداء النجاح بعد أن تحوّل هذا العمل إلى حديث الطبقة السياسيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة حتّى تخطّى عدد الناشطين المُتداولين لاسم العمل وأبطاله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الـ34 مليون مُتابع"، كما ختم البيان.