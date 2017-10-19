أثار الفنان المصري محمد رمضان غضب جمهوره، بعد نشره مقطع فيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو يطلق النار من سلاحه الخاص في الجو عبر “مسدس من الذهب” بحديقة منزله.

وأكد عدد كبير من متابعيه أن "تصرفات رمضان في الفترة الأخيرة أصبحت غير مسؤولة، مشيرين إلى أن ما فعله لا يوجد له أي تفسير سوى التباهي الدائم بممتلكاته”.



وحذروا من استمراره بهذه الأفعال التي أصبحت تستفز شريحة كبيرة من جمهوره، لاستعراضه الدائم لممتلكاته باهظة الثمن دون مراعاة شعور الشباب الذين لا يمتلكون قوت يومهم.

واعتبرته إحدى متابعيه أنه أصبح قدوة سيئة للشباب، وقال آخر: “مثال مشرف للبلطجة بصراحة بعد ما خلصت السنج والمطاوي دخلنا على موضة السلاح”.



ووجه متابع آخر رسالة له قائلاً: “أنت إنسان مريض والحرمان الذي رأيته في حياتك يجعلك تحاول أن تثبت للناس كيف أصبحت، وحتى هذا لن يسعدك، لأن داخلك غير نظيف”.

ونصحه آخر: “رمضان خدها نصيحة، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع، حافظ على نفسك ودعك من الغرور يا نجم لأنه ليس من صفاتك”.



وأضافت إحدى متابعيه: “أصبحت أرخم خلق الله، لقد كنت من أشد معجبينك والآن أصبحت تستفزني بأي بوست أو فيديو لك، لقد أصبحت محدث نعمة فوق الوصف اتقي الله وراعي شعور الفقراء”.