إحتفل الفنان العراقي كاظم الساهر بمناسبة عيد ميلاد ابنه البكر وسام على طريقته فنشر صورة تجمعهما في استديو برنامج المواهب The Voice وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

في التفاصيل، تقدّم القيصر كاظم الساهر بمعايدة إبنه وسام من خلال نشر صورة وهو يقبّل رأسه في لحظة مؤثرة جمعت الأب بإبنه خلال تصوير الموسم الفائت من برنامج المواهب الشهير.



وعلّق كاظم على الصورة التي نالت أكثر من 13 ألف إعجاب بالقول "كل عام وأنت بخير وسام الساهر".



أمّا روّاد الإنترنت فأجمعوا في تعليقاتهم على مقولة "ما أجمل هذه الصورة".