عاد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم إلى إثارة الجدل من جديد حوله بحركة جديدة من حركاته الغريبة، ما أثار إندهاش واستغراب الجميع.

فبعد شهرته التي حصدها بأزيائه المشجرة وذات الالوان الغريبة، قرر أن يتعدى هذا الحدّ ويحوّل موضة الشجر والورود المطبعة الى سيارته الخاصة، فقام بتزيينها بملصقات طريفة من القلوب والنجوم وعلم مصر.

واستضافته الإعلامية بوسي شلبي، في حلقة جديدة من برنامجها المقرر عرضه قريباً، وكشف شعبان لها عن السر قائلاً: "هذه سيارة مشجرة..فأنا أحب التشجير والشجر وألبس ملابس مشجرة، لذلك عملت السيارة بهذا الشكل".

وتعرض شعبان للسخرية عبر مواقع التواصل الإجتماعي بسبب تصرفه الغريب المضحك، واستبداله اللون الأحمر في علم مصر باللون بالزهري، ما أثار ضحك المتابعين.