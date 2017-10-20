وجّهت الفنانة البحرينية شيماء سبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، رسالة مؤثرة لوالدها بكلمات قاربت فيها مفهوم الأب في الحياة. ونشرت شيماء صور جلسة تصوير بعدسة عبد الله الستراوي عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، معلقةً بالقول: “الأب مصدر قوة أي أنثى، هو أول حب في حياتها، الأب رجل مختلف في حياة كل فتاة”.

وأضافت الممثلة الخليجية: “ولو سألت كل فتاة ماذا تتمنى؟ لقالت: رجلاً كأبي، ‏الحب الوحيد الذي لا يمسه ندم، هو حب الأب، الحضن الوحيد والملجأ الآمن الذي كلما تهت تعود إليه، اللهم احفظ أبي واجعله من السعداء والمعافين يا رب”. وأطلت شيماء بفستان ضيق باللون البنفسجي المائل الى النيلي، كما حملت بيدها حقيبة جلد باللون الأصفر.