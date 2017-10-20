كشفت تقارير صحفية أن النجم براد بيت Brad Pitt يعيش حالياً قصة حب مع شابة تصغره بحوالي 32 عاماً، وذلك بعد انتهاء زواجه من أنجلينا جولي Angelina Jolie.

وبحسب موقع In Touch Weekly، فإن حبيبة براد بيت الجديدة هي الممثلة البريطانية الصاعدة إيلا بيرنل Ella Purnell والتي تبلغ 21 عاماً من العمر، كما أنها لعبت نفس الدور الذي لعبته أنجلينا جولي في فيلم Maleficent، حيث جسدت شخصيتها في مرحلة المراهقة.

ونقل الموقع عن مصادر مقربة من إيلا بيرنل، قولها إنها سعيدة جداً بتقرب براد بيت منها لأنها كانت دائماً تشعر بإعجاب نحوه.

ونقلت المصادر أن أنجلينا جولي تشعر بنوع من الغضب بسبب هذه العلاقة، لأن إيلا بيرنل أكبر من مادوكس ابن براد بيت بخمس أعوام فقط، وأنها تعتقد أن أي أحد سينظر لبراد بيت برفقة بيرنل، سيظن أنه يعيش "أزمة منتصف العمر".

ستقوم إيلا بيرنل بالتمثيل في مسلسل تليفزيوني جديد ينتجه براد بيت بعنوان Sweetbitter، والمقرر عرضه قريباً.