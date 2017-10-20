القاهرة - محمد صلاح

تستعد الفنانة دنيا عبدالعزيز لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي» الذي حقق نجاحا كبيرا خارج سباق دراما رمضان الماضي مع محمود حميدة وأحمد فلوكس وسوسن بدر وإخراج بيتر ميمي.

وسيتم تحديد موعد وأماكن بدء التصوير خلال أيام. كما انتهت مؤخرا من تصوير الجزء الثاني من مسلسل «السرايا» بمدينة شرم الشيخ، بطولة: مجدي كامل وسوسن بدر وأميرة فتحي وإخراج وائل فهمي عبدالحميد.

وأبدت دينا سعادتها البالغة بنجاح الجزء الأول من المسلسلين، ما رشحها للتكريم كأحسن ممثلة دور ثان في اكثر من مهرجان، نافية ما تردد مؤخرا عن اقتراب زواجها من شخصية خارج الوسط الفني، مؤكدة أنها اعتادت استقبال العديد من الشائعات حول موضوع ارتباطها بهدوء شديد ولم يعد الأمر يزعجها، وقالت إنها لو قررت الزواج فستعلن الأمر على الرأي العام.