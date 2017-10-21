أعلن مدير أعمال الفنانة يارا الفنان طارق أبوجودة، عن استغرابه من الموقف الذي أعلنه الشاعر والملحن السعودي تركي الشريف بلجوئه إلى القضاء ورفعه دعوى على يارا، التي قامت بنشر أغنية «حبيبي برشلوني» بصوتها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، من دون أن تذكر اسمه واكتفائها بالتعليق أنها تعتذر من كاتب كلام الأغنية، وقال أبوجودة: ربما يعود السبب إلى كون يارا لم تذكر اسمه على التعليق الذي كتبته عندما نشرت الفيديو، مشيرا إلى أنه ويارا لم يتبلغا أي شيء قانوني بهذا الخصوص حتى الآن.

وردا على سؤال حول موقفهما في حال تبلغا رسميا بالدعوى، أجاب طارق أبو جودة: لكل حادث حديث.



وكان الشاعر تركي الشريف قد أعلن عن استغرابه من تجاهل يارا لاسمه، وعدم ذكره عند طرحها الأغنية بصوتها عبر حسابها على «انستغرام»، مشيرا إلى أنها قالت إنها تعرف جيدا من هو كاتب الأغنية، خصوصا أنها أشارت في التعليق الذي كتبته على الفيديو، أنها تعتذر من الشاعر.



وحول خلافه مع يارا قال الشريف، وفق موقع «سيدتي نت»: كان من المفترض أن تغني يارا أغنية «حبيبي برشلوني»، لكنها انتقلت إلى مشاعل بسبب تلكؤ الأولى وتأجيلها المستمر، كما أوضح أن مشاعل كانت جدية في الاتفاق المادي والفني بينهما، وهذا الأمر أغضب يارا.



وكانت يارا قد طرحت فيديو عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» وهي تؤدي بصوتها «حبيبي برشلوني»، وهي الأغنية التي قدمتها خلال استضافتها في برنامج «لهون وبس» مع الفنان هشام حداد، في أولى حلقات الموسم الجديد، وعلقت عليه «حبيبي برشلوني» النسخة الجديدة، كلمات سفيرة الغناء العربي يارا «وبعتذر من الشاعر» ألحان سفير الألحان العربية فايز السعيد، أغنية ديبلوماسية قريبا في الأسواق، «حبيبي برشلوني يموت ببرشلونة، وأنا مش مدريدي لكن ما أغير لعيونه».