على الرغم من المشاكل التي واجهتها في الفترة الأخيرة، اختارت الفنانة هيفاء وهبي أن تطل عبر شاشة الـ «mtv» اللبنانية في بداية موسم جديد لبرنامج سيقدمه الثنائي رجا ناصر الدين ورودلف هلال.

وذكرت مصادر مقربة من هيفاء أن رجا ورودلف نسقا كل التفاصيل المتعلقة بالحلقة مع وهبي على الهاتف، والبرنامج أشبه بكرسي اعتراف ستجلس عليه الفنانة، وتتناول الرد على معظم الأسئلة التي ستطرح عليها ومنها ما حاول الثنائي معرفته بطريقة قيل إنها بوليسية نوعا ما.

وسترد هيفاء على منعها من التمثيل في القاهرة والقرار التوضيحي الذي صدر لاحقا بشأن دعوى رفعها المخرج محمد السبكي ضدها بعدما رفضت الخضوع لتنفيذ عقد عمل من بطولتها في فيلم «ثانية وحدة».

وكان الفيلم الثاني الذي قبلت هيفاء ببطولته هو «الديزل» ولم ينتظر صناعه كثيرا بعد قرار القضاء بمنع وهبي من التمثيل في مصر، حيث اختار مخرج الفيلم الفنانة ياسمين صبري لتحل مكان وهبي، وسيبدأ قريبا في تصوير الفيلم بالاشتراك مع الفنان محمد رمضان.

في سياق آخر، وفق موقع «نواعم»، أن الدعوى القائمة بين الإعلامية نضال الأحمدية وهيفاء وهبي ستكون لها جلسة خاصة في المحكمة الأسبوع المقبل، وتواجه وهبي والأحمدية دعاوى مضادة تتعلق بجنح القدح والذم ونشر أخبار كاذبة، مضى عليها أكثر من عشر سنوات وتحولت إلى صراع مفتوح بين الطرفين.