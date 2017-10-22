تعرضت الفنانة سمية الخشاب، لحملة سخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصميم فستان زفافها، خاصة أنه حوى العديد من الورود الزرقاء، تعبيرا عن خوفها من الحسد.



وعبر النشطاء عن عدم إعجابهم بالفستان وتصميمه، مؤكدين أن الورود الزرقاء التي وضعتها، أفقدته جاذبيته، وأظهرتها بإطلالة غريبة.



وجاءت بعض تعليقات الجمهور على الصور كالتالي: "مش فاهمة إيه الورد اللي أنتي حطهولنا ده.. حسد إيه اللي خايفة منه ده أنتي قد والدتي.. ده أحمد سعد أومال لو كنتي متجوزة جورج كلوني كنتي عملتي إيه".



ويحتفل، حاليا، الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، بحفل زفافهما رسميا، بحضور عدد من الأصدقاء المقربين لهما، في فيلا سمية الخشاب بمنطقة الشيخ زايد.