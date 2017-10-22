عقد المطرب أحمد سعد قرانه على النجمة سمية الخشاب في إطار عائلي وبحضور عدد محدود من النجوم منهم الفنانة نادية الجندي، وشهد على العقد الفنان عمرو سعد ليؤكد عدم صحة ما تردد من أنباء عن رفضه زواج شقيقه من الفنانة الشهيرة.

أقيم عقد القران تحت حراسة مشددة في فيلا سمية بمنطقة «جرانة» على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وشهد مشاركة عدد من نجوم الغناء الشعبي في مقدمتهم محمود الليثي، ولكن الأغنية الأولى كانت من نصيب العريس أحمد سعد الذي قدم لزوجته أغنية «أجمل حب» المكتوبة خصوصا بمناسبة الزفاف، وتم إطلاق الأغنية الخميس الماضي عبر القناة الرسمية لأحمد سعد بموقع «يوتيوب».

وكان سعد قد أعلن ارتباطه رسميا بسمية بعد سلسلة من الشائعات تداولت على مدار شهور وكان الطرفان ينفيانها دائما حتى خرجت الفنانة ريم البارودي وأعلنت لأول مرة زواج سعد والخشاب سرا، وهو الأمر الذي نفاه كلاهما، لتكشف البارودي فيما بعد أنها كانت متزوجة من سعد ولم تكن فقط خطيبته، ولكن الزواج لم يستمر سوى لأشهر قليلة.

من جهة أخرى، تعرضت سمية الخشاب لحملة سخرية من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب تصميم فستان زفافها، خاصة أنه حوى العديد من الورود الزرقاء، تعبيرا عن خوفها من الحسد. وعبر النشطاء عن عدم إعجابهم بالفستان وتصميمه، مؤكدين أن الورود الزرقاء التي وضعتها، أفقدته جاذبيته، وأظهرتها بإطلالة غريبة.