نشرت الفنانة السورية وعد البحري من خلال حسابها الخاص على «فيسبوك»، صورة تكشف فيها عن خضوع الفنانة هيفاء وهبي لجلسة تصوير تتشابه مع الجلسة التي خضعت لها منذ شهور.

وظهرت الشابة في نفس إطلالة وهبي، حيث حملت كل منهما سلاح البندقية، وارتدت ملابس «كاجوال» تشبه الملابس العسكرية، مشيرة إلى أن هيفاء قلدتها.

وأعربت وعد عن إعجابها بصور هيفاء، وترحيبها بالتشابه بين الصور، وكتبت: «هيفاء وهبي القمر قلدتني وحملت السلاح.. طالعة عسل والصورة تحفة كالعادة»، ما أثار اهتمام الجمهور وتعليقاتهم الطريفة على الأمر.

وأطلت هيفاء بشخصية محاربة قوية، ففرضت سطوتها سريعا على المكان الذي تدخله والمزدحم بالرجال المسلحين، وارتدت ملابس عسكرية من رأسها حتى اخمص قدميها، إضافة إلى تدججها بالسلاح والذخائر.