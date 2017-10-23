أطلت الفنانة هيا الشعيبي، عبر حسابها على “سناب شات”، ودافعت عن أحلام بعد حملة الانتقادات الساخرة التي طالتها، بعد انتشار فيديو لها وهي تغني بفستان ممزق عند منطقة الإبط.

هيا الشعيبي توجهت إلى الفتاة التي قامت بتصوير الفيدو ونشره قائلة "ما حصل لا يستحق السخرية لمجرد أن فستان أم فاهد ممزق قليلاً، كلنا يمكن ان نمر بمواقف مماثلة عندما نتواجد في مناسبات معينة، هل يعقل انك لم تمرِي بموقف مماثل حتى تقومي بتصوير فستان أحلام ونشره ؟



ما فعلته معيب ونحن أرقى من اللجوء الى مثل هذه التصرفات. ما فعلته ليس مضحكاً وليس مسلياً، ولا يصح على الإطلاق .



أحلام فنانة راقية ولها مكانتها هل يعقل ان تفعلى ذلك بها لمجرد ان فستانها ممزق، أنا متأكدة أن ما حصل مع أحلام سبق أن حصل معك”.



وكان قد تم تداول فيديو لأحلام وهي متواجدة في إحدى المناسبات، وبدا فستانها ممزقاً عند منطقة الإبط ، عندما رفعت يدها لتصوير نفسها وهي تغني مع إحدى الصديقات.



ويعرف عن هيا الشعيبي تقليدها أحلام في الكثير من إطلالاتها، ومن بينها عندما تم إيقاف برنامجها "الملكة" الأمر الذي دفع أحلام إلى التهديد بمقاضاتها عبر تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر، ولكنها ما لبثت أن حذفتها بعد ثلاث دقائق، رغم العلاقة الطيبة التي تجمع بين الفنانتين.