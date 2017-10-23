تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي وصفحات فنية على تطبيق "انستغرام" مقطع فيديو من زفاف الفنانين المصريين أحمد سعد وسمية الخشّاب يرصد الحوار الأول بين الأخيرة وحماتها.

وظهرت الخشّاب في مقطع الفيديو خلال وضع بصمة يدها على عقد القران وانطلاق الزغاريد من قبل المدعوات.



ومازحت الممثلة المصرية حماتها قائلةً: "جابني وبصمت اعمل ايه تاني لابنك، تاعبني يا رب"، لترد الأخيرة بسرعة عليها: "بيستاهل بيستاهل".

وحصد الفيديو نسبة مشاهدات مرتفعة الى جانب تعليقات طريفة رأت أن "خلاف الحماة والكنة اشتغل".

واحتفل العروسان بالزفاف في فيلا "سمية" بمنطقة "جرانة" على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، بحضور اقتصر على أفراد الأسرتين والأصدقاء المقربين والفنانة نادية الجندي والفنان عمرو سعد شقيق العريس.



وانشغل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي برصد أخبارٍ حول حياة الثنائي أحمد سعد وسمية الخشاب، بعد ساعاتٍ من زواجهما.

ولجأ الناشطون إلى موقع “ويكيبيديا” للكشف عن عمر الخشاب الحقيقي، وهو 51 سنة، إذ أنّها من مواليد عام 1966.

أمّا سعد فيبلغ من العمر 36 سنة، إذ أنه من مواليد عام 1981، ما يكشف فارق السن بينهما، وبالتالي فإنّ سمية أكبر من زوجها المرتقب بحوالي 15 سنة.