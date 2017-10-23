بعض الفنانات واجهن الموت وتعرضن لتهديدات بالقتل من قبل أزواجهن، منهن من نجت بحياتها وحصلت على الطلاق، ومنهن من أنقذتها الشرطة، وهناك من تعرضت للقتل وكان رحيلها صدمة لجمهورها.

أميرة نايف

لم تتوقع أن تنقلب حياتها راساً على عقب بعد أسابيع من زواجها من محمود بحيري، حيث فوجئت بأنه شخص شديد العصبية ويتعامل معها بعنف وقسوة. وعندما حاولت طلب الطلاق منه ونشبت خلافات حادة بينهما، حاول قتلها وهجم عليها في منزلها ومعه سلاح، لكن الشرطة نجحت في إنقاذها و قبضت عليه لتنجو من الموت في اللحظات الأخيرة.

رانيا يوسف

كانت تتحدث دائماً عن قصة الحب القوية التي تجمعها بزوجها كريم الشبراوي، إلا أن الحياة بينهما أصبحت مليئة بالخلافات بعد شهور من زواجهما، حيث اتهمت رانيا زوجها بالاستيلاء على مليوني جنيه منها. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل بعث لها رسائل من هاتفه وهددها بقتل ابنتيها من زوجها الأول محمد مختار، وأكدت أن حياتها أصبحت في خطر بعدما طلبت منه تسديد الديون والأموال التي اخذها منها. رانيا يوسف لم تقف صامتة امام تهديدات زوجها، بل فضحته في وسائل الإعلام ورفعت أكثر من دعوى قضائية ضده وانفصلت عنه.

إلهام شاهين

تنضم إلى قائمة النجمات اللواتي تعرضن لتهديدات بالقتل من قبل أزواجهن. فبعد أن ارتبطت سراً برجل أعمال لبناني ثم حاولت الانفصال عنه، قام باستئجار شاب لإلقاء ماء نار على وجهها، ونجت إلهام من هذه الجريمة ونجحت في الحصول على الطلاق.

إيمان العاصي

تحول زواجها من نبيل زانوسي إلى جحيم، حيث نشبت خلافات حادة بينهما، وقام بحبسها ومنع الطعام عنها رغم حملها في الشهور الأولى، وهددها بالقتل، ولجأ أهلها إلى الشرطة ونجحوا في إنقاذها وحصلت إيمان بعد شهور على الطلاق.

ذكرى

وإن كانت هؤلاء النجمات نجين من القتل على ايدي ازواجهن، إلا ان ذكرى رحلت عام 2003 بعد أن قتلها زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي بأربع رصاصات في شقتهما بالزمالك، ولم يتبين حتى الآن السبب الحقيقي وراء قتله لها، حيث انتحر بعد ذلك، إلا أن بعض المقربين منهما أكدوا وقتها ان غيرته الشديدة عليها سبب كثرة خلافاتهما غي الفترة الأخيرة قبل الجريمة.