بعد ان وعدت جمهورها بنقلة نوعية من خلال الستايل الغنائي الذي تقدمه وبعد ان اكدت انها ستقدم اعمالا جديدة تشبهها وتحبها شخصيا، انتهت الفنانة العراقية شذى حسون من تصوير فيديو كليب أغنيتها الجديدة «الدنيا ما سايباش» من إنتاج وتوزيع روتانا، وكلمات سمير المجاري وألحان المهدي مزين، وتولى المخرج حسن غدار مهمة الإخراج.

فيديو كليب «الدنيا ما سايباش» هي الأغنية الأولى للفنانة شذى حسون التي تؤديها باللهجة المغربية، ويتناول الكليب قصة فتاة تفاجأ باختفاء حبيبها الذي ترك لها رسالة يعلمها فيها انتهاء قصة حبهما، لتقوم بالتجول في الشوارع وهي تغني «الدنيا ما سايباش»، وتكتب له في النهاية رسالة مؤثرة تحمل الكثير من القوة مضمونها ان المرأة يمكنها ان تستعيد توازنها وقوتها بعد الانفصال رغم كل الظروف القهرية التي عاشتها، حيث أصبحت أكثر استقلالية، ولديها حرية اتخاذ القرار فيما يخص حياتها.

وعن الكليب قالت شذى، في تصريحات صحافية لها: «اجواء الكليب جميلة جدا وطبعا مع المخرج حسن غدار اجمل واجمل، سعيدة بتعاوني معه وستشاهدون اشياء جميلة لاول مرة وهي من انتاج روتانا وكل مشهد في الكليب يعطيني حسن شكل جديدا واجواء جميلة».

واضافت: «العودة بعد غياب عليها ان تكون قوية لذلك كانت اجواء الكليب مشتعلة، واردنا ان تكون الاغنية والمشاهد والرقص غير، واعتقد ان هنالك بعض الاشخاص الذين سيصدمون وسيفاجأون والبعض الاخر سيحب هذا التغيير، ولكن انا اعمل من قلبي واحاول دخول سوق الشباب العربي الذين يشبهونني واشبههم».

واردفت: «هذا جزء من شذى حسون، انا احب الاغنية الشبابية التي نتمايل ونرقص عليها، والمضمون يهمني جدا، والموضوع في الكليب هو ثورة امرأة والنساء بشكل عام ضد رجل يتركها بعد قصة حب جميلة جمعتهما، واريد ان اوصل رسالة هي ان نبقى اقوياء».