لا نرد على الأقاويل التي تنال من النجاح الذي نحققه

عبدالحميد الخطيب

حالة كبيرة من الجدل أثارتها أخبار انتشرت هذه الفترة عن أن الفنانة المغربية دنيا بطمة قالت إن «الفن حرام»، لكنها تظل أحسن من كثيرين ، ولا تنسى الله الذي ستطلب منه التوبة في يوم من الأيام، لكن زوجها ومدير أعمالها البحريني محمد الترك، اكد في أول تعليق له عن الموضوع، أن كل ما يقال عبارة عن إشاعات فقط، وقال في تصريح لـ «الأنباء»: كل شخص يحب أن يفسر الكلام حسب الأهواء الشخصية، فدنيا لم تقل إن الفن حرام أو إنها تطلب التوبة، وننأى بأنفسنا عن الرد على هذه الأقاويل التي تنال من النجاح الذي نحققه.

وفي السياق نفسه، نفى الترك أن تكون لدى زوجته أي نية لاعتزال الفن، مؤكدا أنها مستمرة في عملها ولديها جدول حافل بالمناسبات العامة والخاصة خلال الفترة المقبلة.

وتابع الترك: كله إشاعات مغرضة، وأنا ودنيا نركز فقط فيما نقدمه للجمهور العزيز الذي يطالبنا دائما بتقديم أعمال جديدة، ولدينا في شركة «الترك برودكشن» العديد من المفاجآت التي سنعلن عنها قريبا.

جدير بالذكر أن تقارير صحافية ذكرت أن بطمة توجهت إلى جمهورها عبر «سناب شات» بالقول: «صحيح أنني أغني وفنانة وأنه حرام، أغني أحسن من الكثيرين، لكن لا أنسى الله سبحانه الذي أطلب منه التوبة في يوم من الأيام، أغني لكن لا أظلم أحدا ولا أمثل على أحد، عفوية وطيبة، لا تهمني الدنيا والناس، أكثر ما تهمني آخرتي ورب العالمين»، مضيفة: «كان بإمكاني أن أكذب عليكم وأكون بارعة وأكسب شفقتكم، لكنني تربيت على أن أكون حقانية وصادقة، لا أقول غير الصراحة ولو على قطع رقبتي، لكن لا يهمني البشر، يهمني أن يكون رب العالمين معي»، وهو ما اعتبره البعض انه تمهيد لاعتزال الفنانة، وهو ما نفاه زوجها محمد الترك كما أشرنا جملة وتفصيلا.