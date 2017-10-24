كشفت سمية الخشاب قد كشفت في عام 2015، أثناء حوارها مع الإعلامية رغدة شلهوب في برنامج "100 سؤال" على فضائية "الحياة"، أنَّها تزوجت 3 مرات، كان أولها وهي في سن الـ23 عامًا، وأن آخر زواج لها انتهى منذ فترة وجيزة، لافتة إلى أنَّها وقعّت في الحب مرتين.



وأضافت: "في مفاجأة جديدة السنة دي وقفلّي بقى".

وفي شهر مايو من عام 2017 الحالي، كشف الصحافي اللبناني ايلي باسيل ان الخشّاب تطلقت من زوجها الرابع الأخير بسرية تامة.

وكانت الممثلة المصرية قد احتفلت مع الفنان أحمد سعد بإعلان زواجهما رسمياً بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.