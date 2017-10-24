تحدث الإعلامي المصري محمد الغيطي عن كواليس أغنية "برج الحوت" للنجم عمرو دياب، مشيراً إلى أنها كانت هدية من الشاعر السعودي تركي آل الشيخ لزوجته النجمة أمال ماهر.

وأشار خلال برنامجه "صح النوم" إلى أن تركي وعد زوجته بأن أشهر فنان في الوطن العربي سيغني لها عن برج الحوت، وكان الاتفاق مع "الهضبة"، لافتاً إلى أنه شارك في انتاج البوم "معدي الناس" بمليون دولار، مع 4 سيارات فارهة كهدية للنجم المصري.

وأضاف: "أخشى على الفن المصري من تركي آل شيخ.. لأن المال العربي يؤثر سلباً على قيمة الغناء المصري”، واصفاً البوم عمرو دياب بـ"التافه" قائلاً: "البوم تافه وأغاني تافهة وصوت تافه".

وتابع: "وبالتأكيد عمرو دياب لا يهمه إلا جمع الأموال وامتلاك السيارات والذهاب للجيم".

وأثار حديثه ضجة كبيرة في الشارع المصري، وانهالت عليه الشتائم والانتقادات من قبل جمهور النجمين دياب وماهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين اياه بأبشع الاوصاف.