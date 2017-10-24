انتشرت على نطاق واسع، تعليقات، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بعودة مرض السرطان للفنان المصري الكوميدي أحمد حلمي من جديد بعدما شفي منه منذ عامين.

وآثارت هذه الأخبار، حزناً شديداً، لدى الجمهور، وتساؤلات عن حقيقة ما يتردد وذلك عبر حساباته الشخصية على فيسبوك وتويتر، فما كان من حلمي وبعد انتشار الشائعة بفترة زمنية بسيطة إلا أن خرج لجمهوره بنشر صورة جديدة له وعلق عليها قائلاً: "لا تصدقوا الشائعات انتشر خبر أنني مريض هذا خبر غير صحيح. أنا الحمد لله لست مريضاً، وأشكر كل الناس الذين اتصلوا بي ليطمئنوا علي".

وكان أحمد حلمي قد اكتشف، إصابته بمرض السرطان منذ عامين أثناء سفره إلى أميركا، لإجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية، برفقة زوجته الفنانة منه زكي للاطمئنان على صحتهما، فصدم حلمي بوجود ورم سرطاني في العمود الفقري ولكن بعد شهور من العلاج، شفي الفنان المصري، من المرض لاسيما وأن اكتشافه كان مبكراً ما ساهم في سرعة العلاج.



وعلى جانب آخر، يعد حلمي لفيلم سينمائي جديد بعنوان "حلم"، مع المخرج خالد مرعي والمنتج وليد صبري لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، وذلك بعدما غاب العام الماضي، وكان آخر فيلم عُرض له هو "لف ودوران"، عام 2016.