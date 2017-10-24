تناقل متابعو وسائل التواصل الاجتماعي صورة مركبة للفنانة سمية الخشاب من حفل زفافها، مع صورة أخرى لخبيرة الجمال المثيرة للجدل دالي حسن.

وعلق المتابعون على الصورة ساخرين من إطلالة الفنانة، وأعربوا عن دهشتهم بسبب المكياج الذي اعتمدته، لافتين إلى أنه يشبه مكياج بطلة فيديو كليب "ركبني المرجيحة".



ووردت على صفحة "شرطة المشاهير" على "إنستغرام" تعليقات مثل: "يا اما بيشبهوا بعض، يا اما نكبني المونجيحة عاملتلها المكياج لسمية" و"وأنا أقول شايفة السحنة دي فين".



يشار إلى أن سمية الخشاب تزوجت أخيراً الفنان أحمد سعد في حفل أقيم في الفيلا الخاصة بها في حضور عدد من الأصدقاء والأقارب.