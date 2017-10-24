تعرّض النجم التركي تولغا ساريتاش، لحادث سير مروع كاد أن يذهب ضحية له، وذلك أثناء توجهه إلى موقع تصوير مسلسله الجديد.

وفي التفاصيل، كان تولغا يقود سيارته عندما صدمته سيارة أخرى في أحد الشوارع الجانبية بإسطنبول، وفقد السيطرة على السيارة، إلا أنه إستطاع بصعوبة إيقافها والنجاة، وسارع ايضاً لمساعدة سائق السيارة التي صدمته، حيث قام بعمل الإسعافات الأولية للسائق، ثم اتصل بالإسعاف على الفور للاطمئنان على صحة السائق، وهو التصرف الذي وصفته وسائل الإعلام التركية بالعمل البطولي.

يذكر أن ساريتاش حقق شهرته في العالم العربي بعد مشاركته في بطولة مسلسل "حريم السلطان" .