القاهرة - محمد صلاح

احتفلت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا الفترة القليلة الماضية بعيد ميلادها في حفل خاص بأحد كافيهات المهندسين في الجيزة، بحضور أصدقائها المقربين وعائلتها على رأسها والدها الفنان طلعت زكريا الذي حرص على الحضور عقب انتهائه من بروفات إحدى المسرحيات الجديدة.

حضر أيضا كل من الفنان محمد قماح والموزع الموسيقي محمد عاطف الحلو والمنتج مدحت سعد الذي يتعاون معه طلعت زكريا في فيلم «حليمو أسطورة الشواطئ»، كما حضر أيضا الإعلامي الشاب عامر طاهر خطيب إيمي سابقا.

وحرص طلعت زكريا على التقاط الصور التذكارية مع إيمي وأصدقائها وشقيقها عمر ووالدتها، وقدم أغنية بصوته هدية لابنته، التي أكدت لـ «الأنباء» أن والدها حرص على عدم الإفصاح للحضور عن الهدية القيّمة التي تلقتها منه غير الأغنية.