تتفق بعض الفنانات على أهمية أخذ رأي أزواجهن في أعمالهن الفنية ومعرفة وجهة نظرهم في أدائهن التمثيلي رغم تأكيدهن أنهم لا يتدخلون لفرض أشياء معينة.

وتحرص هالة صدقي على معرفة آراء زوجها في اختياراتها الفنية، مؤكدة أنه لا يتدخل أو يفرض عليها شيئا معينا، وتقول إن زوجها لا يستطيع متابعة الأعمال الفنية التي تقدمها، لأنه مقيم في أميركا بحكم عمله، ولذلك لا يضع شروطا محددة لخوضها التمثيل.

وأضافت أنها تبحث في اختياراتها دائما عن الدور المناسب الذي يحترم تاريخها الفني، لأنها لا تعمل لإثبات وجودها، وإنما لتضيف إلى رصيدها الفني أعمالا هادفة وذات قيمة، تظل تفتخر بها طوال حياتها.

وتؤكد ريهام عبدالغفور أن زوجها يتابع أعمالها ويشجعها ويراها ممثلة جيدة، قائلة إنه «مراقب وناقد جيد لها»، ولفتت إلى أنها تحرص في اختياراتها على الدور الذي يضيف إلى مشوارها الفني ولا تشغلها البطولة المطلقة.

في حين أقنعت إنجي المقدم زوجها بالعمل في مجال الفن، قائلة: «زوجي رفض عملي في التمثيل وهذا حدث قبل الزواج، ولكن أقنعته بعد ذلك بطريقة الزن على الودان واللي هو أمر من السحر».

وأكدت أن هدفها الأكبر من الفن هو تحقيق سيرة ذاتية وتاريخ يبقى لفترة طويلة، مشيرة إلى أنها دائما تفكر بعقلها في اختياراتها الفنية بشكل يحقق هدفها وهو ترك بصمة في هذا المجال بصورة محترمة.