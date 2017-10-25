بعد ايام على الاحتفال بخطوبتها على الفنان محمود حجازي، أثارت أسما، إبنة الفنان المصري شريف منير، ضجة كبيرة بتصريحها الذي ردّت فيها على التعليقات السلبية حول مظهرها.

ونشرت الشابة على "انستغرام" صورة لها وعلقت قائلة: "أنا أنفي كبير، الله خلقني هكذا، وكبرت وسط أهلي وأنا هكذا، لكن فجأة يأتي الواقع ليجعلك تخجل من عيوبك، وتفقد الثقة في نفسك".

وأضافت: "كنت كثيراً أفقد الثقة بنفسي بسبب أنفي، وكنت أخبر أهلي عن رغبتي لإجراء عملية، لكني كنت أخاف، ثم تعلمت الميكاب وبدأت بتصغيرها من خلاله مما زاد من الثقة في نفسي".

وتابعت: "قررت التصالح مع أنفي، لأن عيوبي جزء مني، ومن المفترض أن أتعلم حبها.. ما زلت أتعلم كيف أحب نفسي بشكل صحي غير مريض، وقلت في نفسي يجب عليا علاجها من خلال التكلم عنها بكل صدق وبتصالح".

وكانت الشابة تعرضت للكثير من التعليقات السلبية حول مظهرها، خصوصاً أنفها، مما دفعها للردّ بطريقتها الجريئة على كل المنتقدين.