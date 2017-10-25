قال المطرب اللبناني جو أشقر، إن ما تناقلته وسائل الإعلام حول قيام سيارة مملوكة له بصدم سيدة مسنة ببيروت الفترة القليلة الماضية، وما أشيع عن فرار السائق، حقيقي ولكني لم أكن في موقع الحادث.

وأضاف أشقر، في بيان له: «حصل حادث سير مؤسف، حيث قام أحد أصدقائي خلال قيادته وحيازته إحدى السيارات المملوكة لي والمسجلة باسمي بصدم سيدة مسنة على أحد الطرقات السريعة في بيروت، وعلى أثر ذلك، شعر سائق السيارة بالخوف وابتعد عن المكان واتصل بمحاميه الذي طلب منه فورا التوجه إلى أقرب مركز قوى الأمن من تلقاء نفسه لإجراء المقتضى القانوني».

وتابع: «بناء على ذلك، أعرب عن أسفي لحصول هذا الحادث الناتج عن القضاء والقدر، وأؤكد أن سائق السيارة بعهدة القوى الأمنية، ويجري التعامل مع الموضوع بحسب الأصول القانونية، مشددا على احترامي الشديد للقوى الأمنية والقضاء، وإني أضع نفسي في تصرف القضاء في حال طلب مني إعطاء أي إفادة بصفتي صاحب السيارة المذكورة».

وختاما، أتمنى على جميع وسائل الإعلام توخي الدقة في تناقل الأخبار المرتبطة بهذا الحادث، وأعلن أنني لن أدلي إعلاميا بأي تعليق إضافي حول هذا الحادث المؤسف، قبل الانتهاء الكامل من الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة.