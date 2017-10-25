أكدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها ستستأنف تصوير فيديو كليب «صورة سيلفي» بعد 10 أيام بإحدى المناطق في القاهرة الكبرى، وذلك بعد أن صورت جزءا كبيرا منه بمنطقة «دهب»، مشيرة إلى أن تلك الأغنية تنتمي إلى اللون الشعبي.

وأشارت نيكول، وفق صحيفة «عين» الالكترونية، إلى أن ذلك الفيديو كليب يعتبر لونا مختلفا وجديدا عليها من حيث الكلمات واللحن وغيره، متمنية أن ينال الكليب نجاحا حين طرحه.

يذكر أن آخر كليبات نيكول سابا فيديو كليب «قررت» والذي نال نجاحا كبيرا منذ طرحه، وشارك في كلماته أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، ومن توزيع توما، ومن إخراج ياسر سامي.