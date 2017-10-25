قبل أعوام، قدم الثنائي أحمد السقا ومنى زكي فيلم «تيمور وشفيقة» وبالتحديد في عام 2007، والعمل كان للكاتب تامر حبيب وهو الفيلم الذي تلقى هجوما كبيرا، خاصة أن البعض وصفه بأنه ضد عمل المرأة ويتراجع عن حقوقها التي تنادي بها السينما قبل عصور، وخرج السقا قبل أشهر ليؤكد أنه لم يقصد ذلك ويفكر في تقديم جزء جديد للعمل.

وذكرت تقارير صحافية أن السقا ومنى زكي يعقدان حاليا اجتماعات سرية لفيلم «الفارس»، الذي يقال إنه سيكون جزءا جديدا ومختلفا عن «تيمور وشفيقة» لتصحيح الأخطاء التي صدرت عنه، ومن المقرر أن يعرض الفيلم في الموسم السينمائي للصيف المقبل ولكن حتى الآن لم يتم اختيار باقي فريق العمل، ليكون بذلك عودة لمنى مجددا مع السقا بعد أن قدمت هذا العام فيلم «من 30 سنة» مع السقا وحقق نجاحا كبيرا.

وسيبدأ تصوير الفيلم في بداية العام المقبل لكي تكون منى قد أنهت المسلسل الذي تعاقدت عليه منذ فترة ويقوم بإخراجه محمد ياسين، حيث تسافر خلال أيام لأداء مناسك العمرة مع زوجها النجم أحمد حلمي لتعود بعدها وتبدأ تحضيرات المسلسل واختيار باقي فريق العمل.