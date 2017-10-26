أعربت الفنانة منى زكي عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة كوميدية عن فيلم “من 30 سنة”، خلال حفل توزيع جوائز السينما العربية، المقام حاليا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. ووجهت النجمة المتألقة حديثها لزوجها النجم الكوميدي أحمد حلمي، قائلة بطرافة: “خاف مني يا حلمي”، مشيرة إلى أنها لم تتوقع الفوز بالجائزة عن دور كوميدي.

بدوره، رد عليها حلمي بطرافته المعهودة قائلاً: “أعتقد منى مش حتبقى بالبيت النهارده، يعني مش لدرجة أكل العيش.. انا اللي بجيب العيش للبيت”، ما أثار ضحك النجوم والحضور بطريقة هستيرية. ونشرت قناة “اليوم السابع” مقاطع الفيديو لحظة تسلم الثنائي الجوائز وكلمة زكي وردّ حلمي الطريف عليها.